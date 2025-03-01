مدفع شرطة دبي «الرحال» في مسجد السطوة الكبير

دبي (الاتحاد)

حددت القيادة العامة لشرطة دبي، موقع وجود المدفع «الرحال» في اليوم الثاني من الشهر الفضيل في مسجد السطوة الكبير، ثم في منطقة المرموم، ولمدة يومين، وذلك تماشياً مع الأعراف والعادات والتقاليد التي درجت القيادة على العمل بها خلال شهر رمضان، باستخدام مدافع الإفطار لإعلام الصائمين بموعد إفطارهم يومياً.

وتنقسم المدافع هذا العام إلى نوعين، الأولى مدافع ثابتة تتوزع في 8 مناطق رئيسة على مستوى الإمارة، تتمثل في مدينة إكسبو دبي، وداماك هيلز، والاتحاد العقارية «أب تاون مردف»، وبرج خليفة، مؤسسة دبي العقارية «وصل»، وفندق حصن حتا، «سولت كامب» بمنطقة كايت بيتش والفيستفال سيتي. والنوع الثاني المدفع المُتنقل «الرحال»، والذي سيتنقل بين 17 منطقة في إمارة دبي.