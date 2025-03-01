«التحبير» تواصل استقبال المشــاركات

أبوظبي (وام)

تواصل جائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه، في دورتها الحادية عشرة، استقبال طلبات المشاركين في كافة فئاتها.

وبالإضافة إلى فئاتها الرئيسة في الخِطبَة والترتيل والأذان شملت الدورة الحادية عشرة، فئة مستحدثة تركز على قيم الأسرة الكريمة لبنة المجتمع الأساسية، حيث جاءت مسابقة التحبير الثقافية التي تسهم في نشر قيم السلام والمحبة والتسامح، وتعزز من التعايش السلمي في جوانب متنوعة ثقافية واجتماعية ودينية ووطنية عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحق المشاركة لجميع الجنسيات وكافة الأعمار من خلال موقع الجائزة الإلكتروني.

كما تتضمن الدورة الحادية عشرة مسابقة التحبير الأسبوعية، وهي مسابقة تفاعلية تتضمن عدة محاور ثقافية واجتماعية ووطنية ودينية، عبر منصة الإنستغرام، تهدف إلى تشجيع المشاركين على تنمية روح البحث والمعرفة والاطلاع مع فرصة للفوز بجوائز قيمة.

وضمن توجيهات القيادة ليكون عام 2025 عام المجتمع، جاءت فئة جائزة الأسرة المبادرة وهي جائزة تقدم للأسرة، وتهدف إلى تكريم الأسر التي تساهم بشكل إيجابي وفعال في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والعلمية والمعرفية والثقافية، حيث يتم منح هذه الجائزة للأسرة التي تتمتع بتوازن استثنائي بين المسؤوليات والإنجازات في تلك الجوانب.