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علوم الدار

«الوثبة للتمور» يواصل فعالياته ومسابقاته

زوار في مهرجان الوثبة للتمور (وام)
2 مارس 2025 02:44

أبوظبي (وام)

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يواصل مهرجان الوثبة للتمور فعاليات ومسابقات دورته الثانية، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، حتى 22 مارس الجاري، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد في الوثبة بأبوظبي، لإتاحة الفرصة أمام الزوار للاستمتاع بتجربة تسوق استثنائية خلال الشهر الفضيل، والاستمتاع بالأجواء التراثية التي يقدمها المهرجان.
ويضم المهرجان 40 محلاً لبيع التمور والصناعات المرتبطة بها، حيث توفر تنوعاً كبيراً في منتجات التمور، التي تُعرض يومياً أمام الزوار الراغبين في التسوق وشراء التمور الإماراتية الفاخرة بمختلف أنواعها، إلى جانب العديد من المنتجات الأخرى التي تُصنع باستخدام أجزاء من النخيل وغيرها من المنتجات القيمة.
كما يقدم المهرجان 12 مسابقة لتغليف التمور، تشمل 6 أصناف خُصصت لها 120 جائزة بقيمة إجمالية تتجاوز مليوني درهم.
ويسلط المهرجان الضوء على تنوع أصناف النخيل في الدولة من خلال محلات بيع التمور، التي تقدم منتجات مميزة وعالية الجودة، وباستخدام أفضل وسائل التعبئة المستدامة.

مهرجان ومزاد الوثبة للتمور
الوثبة
رمضان
أبوظبي
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