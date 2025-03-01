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بلدية الظفرة تؤكد جاهزية المسالخ

جاهزية كاملة لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين (من المصدر)
2 مارس 2025 02:44

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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أكدت بلدية منطقة الظفرة، اكتمال الاستعدادات بالمسالخ على مستوى مدن المنطقة لشهر رمضان وعيد الفطر المبارك، والتي يبلغ عددها 7 مسالخ، وذلك من خلال توفير الأطباء البيطريين والقصابين والعمال والمحافظة على نظافة المسالخ بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين. وتضم المسالخ 18 طبيباً بيطرياً، بالإضافة إلى توفير 62 قصاباً و43 عامل نظافة، لتسريع تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين. وتم تفعيل خدمة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم والسيدات، وذلك بتوزيع أرقام خاصة بهم لتقليل وقت انتظارهم بالمسالخ.
ويبدأ دوام المسالخ بمدن المنطقة خلال شهر رمضان من الساعة 8 صباحاً، وحتى الساعة 5 مساءً، بينما يبدأ الدوام في مسلخ بدع المطاوعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3 مساءً من دون توقف، فيما عدا يوم الجمعة يتم إغلاق المسالخ من الساعة 11 صباحاً وحتى 2 ظهراً لأداء صلاة الجمعة. 
الفحص الطبي 
 وتحرص البلدية على تنظيم حملة توعية للجمهور والعاملين بالمسالخ قبل شهر رمضان، بأهمية الذبح السليم داخل المسالخ لتوافر الفحص الطبي البيطري للحيوانات قبل وبعد الذبح، وذلك للمحافظة على صحة وسلامة المجتمع. كما تتابع البلدية أعمال الصيانة الدورية للمسالخ وفق متطلبات الأمن الحيوي، ومتطلبات نظام إدارة السلامة الغذائية ونظام الهاسب، وتحديد أماكن لرمي المخلفات، بهدف تعزيز قدرات الاستدامة البيئية وإدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال بالمسالخ. 
ودعت البلدية الجمهور إلى أهمية اتباع الإرشادات الصحية المتعلقة بالذبح في المسالخ وعدم الذبح في المنازل أو الأماكن العامة وخارج المسالخ، وضرورة الفحص البيطري لتجنب انتشار الأمراض.

بلدية الظفرة
الظفرة
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رمضان
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