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مجالس «واجب» الرمضانية تنطلق 4 مارس

مجالس «واجب» الرمضانية تنطلق 4 مارس
2 مارس 2025 02:44

أبوظبي (الاتحاد)

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تنطلق مساء الرابع من شهر مارس الجاري، أولى مجالس جمعية واجب التطوعية، في دورتها الخامسة، تحت شِعار «في عام المجتمع.. نتشارك، نتحاور لحماية الأجيال الجديدة»، وتناقش مواضيع ومحاور مجتمعية، في إطار إعلان عام 2025 «عام المجتمع».
وتُقام المجالس على مدار شهر رمضان الفضيل، برعاية وحضور معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وتستعرض الحلقة الأولى موضوع بعنوان «سُبل المواجهة والوقاية من الجريمة والمخدرات»، انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية، ودعم الأمان المجتمعي، وإحداث الأثر الإيجابي المنشود لدى المجتمع، والمساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030.
ودعت «الجمعية» الشرائح المجتمعية كافة، وروّاد التطوّع، ومؤسسات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، إلى المشاركة وتغطية وقائع المجالس الرمضانية التي ستُقام في مجلس البطين، بأبوظبي، بعد صلاة التراويح.
يذكر أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أعلن في وقتٍ سابق من العام الماضي، اعتماد جمعية واجب التطوعية، ذراعاً مجتمعياً لأنشطتها وفعالياتها ومبادراتها المجتمعية.

عام المجتمع
جمعية واجب التطوعية
رمضان
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