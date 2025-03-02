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علوم الدار

"أصدقاء مرضى السرطان" تطلق "حملة زكاة" السنوية

"أصدقاء مرضى السرطان" تطلق "حملة زكاة" السنوية
2 مارس 2025 15:18

أطلقت جمعية أصدقاء مرضى السرطان "حملة زكاة" السنوية التي تستهدف جمع أموال الزكاة والتبرعات وتخصيصها لتقديم الدعم المادي والمعنوي للمصابين بالسرطان والتخفيف من الأعباء المالية لبرامج علاج السرطان المختلفة على المرضى وعائلاتهم والمساهمة في إحداث تأثير إيجابي حقيقي في حياتهم وتحسين أوضاعهم الصحية والنفسية والاجتماعية.

وتأتي حملة العام الجاري تحت شعار "جمّع تَسُد" تأكيداً على أهمية الاتحاد في مواجهة السرطان وتشجيع أفراد المجتمع كافة على الاتحاد لمكافحة السرطان استناداً إلى فتوى شرعية أصدرتها اللجنة الدائمة للفتوى في إمارة الشارقة تجيز استخدام زكاة المال لمساعدة مرضى السرطان المعسرين الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج.

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وأكدت عائشة الملا مديرة جمعية أصدقاء مرضى السرطان أهمية التكاتف المجتمعي والتعاطف مع المصابين حيث تشكل حملة زكاة واحدة من أبرز المبادرات السنوية التي تنظمها الجمعية للمساهمة في تخفيف الألم ونشر الأمل بين محاربي مرض السرطان ولهذا يجب عدم التقليل من أي مساهمة أو تبرع مهما كان صغيراً لأنه يمثل طوق نجاة المرضى ويُحدث فرقاً حقيقياً في حياتهم ويُخفف من معاناتهم ويمنحهم الأمل بالشفاء فتوحيد الجهود المجتمعية يمد المرضى بالقوة والعزيمة اللازمة لهزيمة السرطان.

وأضافت الملا أن الحملة تشكل استكمالاً لجهود العام الماضي الذي تم من خلاله دعم 98 مريضاً بالسرطان بـ5.7 مليون درهم تم تخصيصها لتغطية نفقات العلاج وتوفير الدعم المالي والمعنوي لهم ولعائلاتهم.

المصدر: وام
مرضى السرطان
جمعية أصدقاء مرضى السرطان
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