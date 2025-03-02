الشيخة فاطمة: «برنامج الشيخة فاطمة للتميز» يسهم في تحقيق التنمية المستدامة

أكدت سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أن «برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي» يعكس رؤية القيادة الرشيدة، ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة عن طريق استثمار الذكاء المجتمعي في تطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع.





سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" تؤكد أن "برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي" يعكس رؤية القيادة الرشيدة، ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة عن طريق استثمار الذكاء المجتمعي في تطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع. pic.twitter.com/Z3WgJPZZWV — مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) March 2, 2025