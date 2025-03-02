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علوم الدار

الشيخة فاطمة: «برنامج الشيخة فاطمة للتميز» يسهم في تحقيق التنمية المستدامة

الشيخة فاطمة: «برنامج الشيخة فاطمة للتميز» يسهم في تحقيق التنمية المستدامة
2 مارس 2025 16:37

أكدت سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أن «برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي» يعكس رؤية القيادة الرشيدة، ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة عن طريق استثمار الذكاء المجتمعي في تطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الشيخة فاطمة
أم الإمارات
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