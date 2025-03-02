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حمدان بن محمد: حرس الحدود يحمون حدودنا بعيداً عن أهلهم في شهر رمضان

حمدان بن محمد: حرس الحدود يحمون حدودنا بعيداً عن أهلهم في شهر رمضان
2 مارس 2025 22:17

وجه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، التحية إلى فرق العمل التي تواصل الليل بالنهار لتبقى الإمارات واحة استقرار وازدهار.

ونشر سموّه، على منصة «إكس»، تدوينة مصحوبة بصور قال فيها «خلال إفطاري الرمضاني اليوم مع حرس الحدود بمنطقة حتا».

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وأضاف سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم «ضباط وأفراد دوريات حرس الحدود مستمرون في أداء أعمالهم في حماية حدودنا، بعيداً عن أهلهم في هذا الشهر الفضيل».

وختم سموّه قائلاً «تحية شكر وعرفان وتقدير لجميع فرق العمل التي تواصل الليل بالنهار لتبقى بلادنا آمنة وتبقى مصالح الناس مستمرة وتبقى الإمارات واحة استقرار وازدهار».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
حرس الحدود
شهر رمضان
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