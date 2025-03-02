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حاكم الشارقة يتقبل التهاني بشهر رمضان المبارك في قصر البديع العامر

حاكم الشارقة يتقبل التهاني بشهر رمضان المبارك في قصر البديع العامر
2 مارس 2025 23:51

تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مساء اليوم الأحد، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في قصر البديع العامر.

وتلقى سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة من الشيوخ وكبار المسؤولين وكبار ضباط القيادة العامة لشرطة الشارقة، ورجال الأعمال وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين.

وأعرب المهنئون عن خالص تبريكاتهم وتهانيهم لسموه بحلول هذه المناسبة الدينية العظيمة على المسلمين جميعاً، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والعزة والرفعة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

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حضر الاستقبالات إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من: الشيخ سعود بن خالد بن سلطان القاسمي، المستشار بمكتب سمو حاكم الشارقة، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة، والشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية.

كما حضر الاستقبالات الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ ماجد بن عبدالله بن ماجد القاسمي مدير دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ المهندس محمد بن عبدالله بن ماجد القاسمي مدير دائرة شؤون البلديات، وراشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، ورؤساء ومديرو الدوائر والمؤسسات المحلية بالشارقة، وجموع المواطنين.

المصدر: وام
سلطان بن محمد القاسمي
حاكم الشارقة
التهاني
شهر رمضان
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