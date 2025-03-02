«رمضان في العين».. أمسيات وذكريات

العين (وام)

تنظم بلدية مدينة العين، خلال الفترة من 7 حتى 16 مارس الحالي، فعاليات «رمضان في العين» بهدف إسعاد المجتمع من خلال تجربة ترفيهية متكاملة خلال شهر رمضان المبارك وبمناسبة عام المجتمع. وقالت ميثه علي الكويتي، رئيسة قسم الفعاليات في البلدية: «إن الفعاليات ستقام في الساحة الخارجية لمبنى البلدية الرئيسي لأول مرة وتستمر 10 أيام، ويشمل العرض الافتتاحي عروض الألعاب النارية». وأضافت: «إن الفعاليات تتضمن منطقة السوق ومنطقة للمطاعم والمقاهي ومنطقة مخصصة للأطفال تحتوي على ورش وألعاب تقليدية وألعاب الإلكترونية، إضافة إلى أماكن لجلسات التصوير، وأمسيات رمضانية يومية مع نجوم الفن والرياضة والأدب والإعلام والمجتمع إلى جانب المسابقات والجوائز اليومية».

وتم تخصيص أمسية بعنوان «حشمة الدار» بمناسبة يوم المرأة العالمي، واختيار الزي الإماراتي التقليدي لحضور الأمسية، إضافة إلى ليلة بعنوان «أمسية في حب العين» حيث سيتم استضافة شخصيات ذات صلة بتاريخ المدينة والتعرف على ذكريات العين.