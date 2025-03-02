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«أمانة تنفيذي الشارقة» تعقد لقاءات حول مشروع «تطوير الخدمات الحكومية»

أعضاء الأمانة العامة للمجلس في لقطة جماعية خلال اللقاء (وام)
3 مارس 2025 02:17

الشارقة (الاتحاد)

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نظمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة سلسلة من اللقاءات، ضمن مشروع «تطوير الخدمات الحكومية» المعني بإعادة هندسة وتصميم الخدمات ذات الأولوية وتطويرها في عدد من الجهات الحكومية، بهدف تحسين تجربة المتعاملين وتبسيط الإجراءات وتقليل الزمن المستغرق لإنجاز المعاملات لتقديم خدمات حكومية فعالة.
ويستهدف المشروع، الذي يجري تنفيذه ضمن عدة ورش، تعزيز جودة وكفاءة الخدمات الحكومية في إمارة الشارقة، وفق توجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، لإحداث نقلة نوعية في الخدمات الحكومية، وذلك من خلال فهم احتياجات وتوقعات المتعاملين لزيادة مستوى رضا وثقة المتعاملين وتعزيز جودة الحياة في المجتمع بشكل عام.
وتم خلال لقاء عقد بمقر بلدية الشارقة وضع النموذج المستقبلي لورش «اعتماد المخططات وإجازة البناء»، بحضور كل من المهندس خالد بن بطي المهيري، رئيس دائرة الإسكان، وعمر خلفان بن حريمل الشامسي، رئيس دائرة شؤون البلديات، والمهندس حمد جمعة الشامسي، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، وأسماء راشد بن طليعة، أمين عام المجلس التنفيذي.
ورش
تواصل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي تنفيذ سلسلة من ورش تصميم وتطوير الخدمات الحكومية بقطاعات اقتصادية واجتماعية مختلفة، ضمن خطوات مدروسة ودقيقة وبمدة زمنية محددة وقصيرة، لوضع تصورات ونماذج مستقبلية، بهدف تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين لجعل التطوير والتغيير الصحي أساس تقديم الخدمات القائمة على ثقافة مستمرة يكون أساسها المتعامل.

الشارقة
الخدمات الحكومية
سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
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