«إسلامية دبي» تطلق دروس المساجد الرمضانية

دبي (الاتحاد)

تحت مظلة «رمضان في دبي»، تطلق دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، سلسلة دروسها الرمضانية اليومية، التي تُقام في مساجد الإمارة بعد صلاة العصر طوال الشهر الفضيل، حيث تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الدائرة المتواصلة لنشر العلم الشرعي الصحيح، وتعزيز الوعي الديني وفق منهج الوسطية والاعتدال، بما يسهم في تمكين المصلين من أداء عباداتهم على الوجه الصحيح. وتركز الدروس على موضوعات جوهرية تثري معارف الصائمين بأحكام الشهر الفضيل، حيث تتناول أحكام صلاة الليل والوتر، السحور، العمرة، الاعتكاف، زكاة الفطر، وفضل العشر الأواخر، إلى جانب محاور أخرى تعزز الفهم العميق لفريضة الصيام وتطبيقها في الحياة اليومية بسهولة.