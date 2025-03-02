«أبوظبي للتقاعد» يطلق الموسم الثاني من الدراما التوعوية «كيف أحلها؟»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد إطلاق الموسم الثاني من سلسلة الحلقات الدرامية التوعوية «كيف أحلها؟»، وذلك عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك. ويهدف الموسم الجديد إلى تعزيز وعي المتعاملين بأهم مواد وبنود قانون التقاعد لإمارة أبوظبي بأسلوب درامي مشوّق. وذلك في إطار جهوده المستمرة لتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم التقاعدية. وأوضح الصندوق أن الموسم الثاني من السلسلة يتناول مواقف جديدة قد يواجهها المؤمن عليهم أو المتقاعدون من الصندوق خلال مسيرتهم المهنية أو بعد التقاعد، مع تقديم الإرشادات اللازمة حول كيفية التعامل معها وفقاً لقانون التقاعد، وذلك بهدف تمكينهم من معرفة حقوقهم وواجباتهم والتخطيط السليم لمستقبلهم المهني أو حياتهم بعد التقاعد. وأضاف أن الحلقات ستُعرض بأسلوب تفاعلي، حيث تنتهي كل حلقة بسؤال موجه للمتابعين لحثّهم على المشاركة في إيجاد الحلول، استناداً إلى مواد القانون وخدمات الصندوق المتاحة. كما سيرافق كل حلقة حملة توعية مصغرة، تتضمن شرحاً تفصيلياً للأحكام والضوابط المتعلقة بموضوعها. وأكد الصندوق التزامه المستمر بتقديم برامج توعية مبتكرة تعتمد على مختلف الوسائل والأساليب لضمان وصول المعلومات حول قانون التقاعد إلى جميع الفئات المستهدفة.

وأشار إلى أن استخدام دراما التوعية يأتي ضمن استراتيجية شاملة تسعى إلى تبسيط المفاهيم القانونية وجعلها أكثر وضوحاً وسهولة، بما يمكن المؤمن عليهم والمتقاعدين من فهم حقوقهم وواجباتهم بشكل أعمق، ويساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبلهم المهني.