الإثنين 3 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أبوظبي للتقاعد» يطلق الموسم الثاني من الدراما التوعوية «كيف أحلها؟»

«أبوظبي للتقاعد» يطلق الموسم الثاني من الدراما التوعوية «كيف أحلها؟»
3 مارس 2025 02:20

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة: «الحوثي» يعوق العمليات الإنسانية للشعب اليمني
إطلاق مسابقة «بيوت دبي في رمضان»

أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد إطلاق الموسم الثاني من سلسلة الحلقات الدرامية التوعوية «كيف أحلها؟»، وذلك عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك. ويهدف الموسم الجديد إلى تعزيز وعي المتعاملين بأهم مواد وبنود قانون التقاعد لإمارة أبوظبي بأسلوب درامي مشوّق. وذلك في إطار جهوده المستمرة لتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم التقاعدية. وأوضح الصندوق أن الموسم الثاني من السلسلة يتناول مواقف جديدة قد يواجهها المؤمن عليهم أو المتقاعدون من الصندوق خلال مسيرتهم المهنية أو بعد التقاعد، مع تقديم الإرشادات اللازمة حول كيفية التعامل معها وفقاً لقانون التقاعد، وذلك بهدف تمكينهم من معرفة حقوقهم وواجباتهم والتخطيط السليم لمستقبلهم المهني أو حياتهم بعد التقاعد. وأضاف أن الحلقات ستُعرض بأسلوب تفاعلي، حيث تنتهي كل حلقة بسؤال موجه للمتابعين لحثّهم على المشاركة في إيجاد الحلول، استناداً إلى مواد القانون وخدمات الصندوق المتاحة. كما سيرافق كل حلقة حملة توعية مصغرة، تتضمن شرحاً تفصيلياً للأحكام والضوابط المتعلقة بموضوعها. وأكد الصندوق التزامه المستمر بتقديم برامج توعية مبتكرة تعتمد على مختلف الوسائل والأساليب لضمان وصول المعلومات حول قانون التقاعد إلى جميع الفئات المستهدفة. 
وأشار إلى أن استخدام دراما التوعية يأتي ضمن استراتيجية شاملة تسعى إلى تبسيط المفاهيم القانونية وجعلها أكثر وضوحاً وسهولة، بما يمكن المؤمن عليهم والمتقاعدين من فهم حقوقهم وواجباتهم بشكل أعمق، ويساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبلهم المهني.

صندوق أبوظبي للتقاعد
أبوظبي
رمضان
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
آثار الدمار الواسع في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
القمة العربية تبحث غداً الخطة المقترحة لإعادة إعمار غزة
اليوم 02:24
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
أنور العنوني لـ«الاتحاد»: ملتزمون بتقديم المساعدات وجهود التعافي وإعادة الإعمار في غزة
اليوم 02:24
فتى يبيع البالونات في أحد شوارع مدينة حلب (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سوريا.. لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري
اليوم 02:24
مسجد قبة الصخرة وتظهر فيه زينة رمضان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
اليوم 02:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©