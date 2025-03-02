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علوم الدار

«استشاري الشارقة» يطلع على خطط «الإسكان»

خلال الاجتماع (وام)
3 مارس 2025 02:20

الشارقة (وام)

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اطلعت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها مع دائرة الإسكان، على سياسات الدائرة وأعمالها وجهودها المبذولة في قطاع الإسكان بالإمارة بحضور المهندسة جميلة محمد الفندي الشامسي، رئيسة اللجنة، وعدد من أعضائها والمهندس خالد بن بطي المهيري، رئيس دائرة الإسكان، ومعاونيه بالدائرة.
وتناول الاجتماع، الذي عقد بمقر دائرة الإسكان، أول أمس، ضمن دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، مستجدات المشروعات الإسكانية والخطط المستقبلية للدائرة وسبل تحقيق الاستدامة في مشاريع الإسكان ومبادراتها وضمان توفير بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.
وأكدت المهندسة جميلة محمد الفندي الشامسي أن المجلس يولي أهمية قصوى لملف الإسكان كونه أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
من جانبه، أشار المهندس خالد بن بطي المهيري إلى أن الدائرة تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى توفير مساكن مستدامة تلبي احتياجات المواطنين، مؤكداً حرصها على تطوير سياساتها وتحسين خدماتها بشكل مستمر من خلال الاستفادة من التجارب الناجحة، وتطبيق أفضل المعايير العالمية في قطاع الإسكان.

 

استشاري الشارقة
الشارقة
الإسكان
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