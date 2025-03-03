ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الإمارات

أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي 3.9 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للأرصاد في منصة إكس.





#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 3.9 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

The lowest temperature recorded over the country today morning is 3.9°C in Raknah (Al Ain) at 06:15 UAE Local time. pic.twitter.com/8TKxua72jb — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) March 3, 2025