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علوم الدار

ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الإمارات

ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الإمارات
3 مارس 2025 09:16

أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي 3.9 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للأرصاد في منصة إكس.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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