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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس بلغاريا بذكرى يوم التحرير

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس بلغاريا بذكرى يوم التحرير
3 مارس 2025 10:28

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى فخامة رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة رومين راديف.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي روسن جيليازكوف، رئيس وزراء جمهورية بلغاريا.

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