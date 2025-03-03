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علوم الدار

"خيرية الشارقة" تبدأ توزيع 300 ألف وجبة إفطار صائم في 43 دولة

"خيرية الشارقة" تبدأ توزيع 300 ألف وجبة إفطار صائم في 43 دولة
3 مارس 2025 12:21

بدأت جمعية الشارقة الخيرية، تنفيذ مشروع "إفطار صائم خارج الدولة" في 43 دولة حول العالم، بمخصصات تضم 300 ألف وجبة إفطار صائم طوال شهر رمضان المبارك بتكلفة إجمالية تصل إلى 3 ملايين درهم.

ويستهدف المشروع توفير وجبات إفطار للصائمين في مختلف البلدان، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومكاتب الجمعية المنتشرة في العديد من الدول المشمولة بالمشروع.

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وأعرب خالد حسن آل علي مدير إدارة المشاريع والعون الخارجي، عن فخره بتوسيع دائرة عمل الجمعية هذا العام، حيث يعكس المشروع التي تنفذه الجمعية خلال شهر رمضان، الالتزام بنشر قيم العطاء والتضامن ليصل الدعم إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين في مختلف أنحاء العالم.

المصدر: وام
خيرية الشارقة
الشارقة
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