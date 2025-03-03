"رمضان في دبي".. تجارب استثنائية وفعاليات متنوعة

تشمل حملة "رمضان في دبي" مجموعة من الفعاليات الثقافية والترفيهية والتجارية والتجارب الاستثنائية التي تعكس روح شهر رمضان الفضيل.

تستمر الحملة - التي ينظمها "براند دبي" بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة والعديد من الجهات الحكومية والخاصة - حتى 30 مارس الجاري وتشمل عروض الألعاب النارية التي تُقام كل سبت في مواقع مختلفة مثل السيف ودبي فستيفال سيتي مول وبلوواترز إلى جانب عروض الإضاءة والفعاليات الثقافية في عدة وجهات، بما في ذلك منطقة السيف وقرية حتا التراثية.

ويمكن للزوار الاستمتاع بعروض "بوطبيلة" التقليدية، وموسيقى العود والقانون في أماكن متعددة مثل مول الإمارات وذا أوتلت فيليدج.

وتوفر الأسواق الليلية تجربة تسوق مميزة وتستضيف حديقة زعبيل فعالية "رمضان آت ذا بارك"، فيما تتحول الكرامة إلى وجهة نابضة بالحياة مع مهرجان شارع المأكولات في رمضان، بمشاركة أكثر من 55 مطعماً.

وتستقبل مدينة إكسبو دبي زوارها في فعالية "حي رمضان"، إلى جانب أسواق أخرى في القرية العالمية وجميرا أبراج الإمارات.

ويمكن لعشاق الطعام تجربة وجبات الإفطار والسحور في المطاعم والخيام الرمضانية أو عبر تطبيق Zomato، الذي يوفرعروضاً حصرية.

وفي حتا، توفر "ليالي رمضان" أنشطة ثقافية وفعاليات رياضية، مع إمكانية التخييم الفاخر وتجارب المغامرات الخارجية.

وتحتفي دبي بالرياضة واللياقة مع بطولات مثل ند الشبا الرياضية، وتحديات الجري، ومسابقات رياضية متنوعة.

وتُثري الحملة الأجواء الرمضانية بالعروض المسرحية مثل "مجدّرة حمراء"، والفعاليات الفنية في السركال أفينيو، إلى جانب مبادرات المسؤولية المجتمعية التي تعزز روح العطاء خلال الشهر الكريم.