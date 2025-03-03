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علوم الدار

فعاليات مجتمعية بحديقة أم الإمارات في رمضان

حديقة أم الإمارات في أبوظبي(أرشيفية)
3 مارس 2025 16:46

 تحتفي حديقة أم الإمارات بالشهر الفضيل عبر استضافة "ليالي الحديقة الرمضانية" وهو برنامج يمتد طوال شهر رمضان ويهدف إلى توفير وجهة مجتمعية خضراء في أبوظبي تعكس قيم التآخي والتسامح التي يتميز بها الشهر المبارك. 

تتماشى هذه المبادرة مع "عام المجتمع" في دولة الإمارات وتقدم الحديقة خلالها مجموعة من الأنشطة العائلية والتجارب الثقافية المستوحاة من التقاليد الإماراتية، مما يعزز روح العطاء والتواصل بين الأجيال. 

 

ففي كل مساء، يعلن المدفع عند البوابة الرئيسية للحديقة موعد الإفطار، في تقليد يعكس الإرث الثقافي لدولة الإمارات، حيث يبدأ من آخر يوم من شهر شعبان عند أذان المغرب. 

 

وتتعاون الحديقة مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مبادرة "كسر الصيام"، التي تهدف إلى توزيع صناديق الإفطار، مما يرسّخ من قيم العطاء والتضامن خلال شهر رمضان.  

 

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وتوفر الحديقة الرمضانية أجواءً هادئة وسط المساحات الخضراء، حيث يمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بوجبات الإفطار والسحور على أضواء النجوم، مع ألحان العود الحية، مما يمنح الضيوف تجربة رمضانية أصيلة. 

 

وكل يوم جمعة وسبت تستضيف منطقة العشب الكبرى سوق الحديقة الرمضاني ويضم مجموعة من المشاريع المحلية ورواد الأعمال لعرض منتجاتهم، إلى جانب مجموعة من الأطعمة الرمضانية التقليدية. 

 

وتقام فعاليات ترفيهية تحتفي بروح الشهر الفضيل يستمتع الأطفال والعائلات من خلالها بمجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية.

المصدر: وام
فعاليات
شهر رمضان
حديقة أم الإمارات
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