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علوم الدار

العين تتزين بمناسبة حلول شهر رمضان

العين تتزين بمناسبة حلول شهر رمضان
3 مارس 2025 17:20

زينت بلدية مدينة العين 62 شارعاً بإجمالي مسافة تصل إلى 110 كيلومترات من شوارع وميادين المدينة بالإضاءات، احتفاء بشهر رمضان المبارك، وقامت بتركيب أكثر من 1500 شكل هندسي من الزينة، تضمنت عبارات رمضانية وأشكالاً هندسية تعبر عن روحانية الشهر الفضيل.
تهدف البلدية، من خلال زينة شهر رمضان، إلى إضفاء طابع احتفالي يعبر عن المناسبة والترويج لمدينة العين وجهة مفضلة للزوار والمقيمين، بما يتناسب مع الفعاليات والأنشطة التي تقيمها المدينة في هذه الفترة من العام، بما يتوافق مع توجهات دائرة البلديات والنقل بتقديم الخدمات للعملاء بكفاءة، والمساهمة في المظهر العام للمدينة، ورفع نسبة رضا المجتمع عن البيئة المعيشية المحيطة.
وأكدت المهندسة لطيفة علي الكويتي، مدير المشروع في البلدية، أنه تمت زيادة كثافة الزينة هذا العام للاحتفال بالشهر الفضيل، مع اختيار ألوان وأشكال مناسبة واستخدام مواد صديقة للبيئة ومستدامة قابلة لإعادة للاستخدام والتدوير.

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