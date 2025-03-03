«محمد بن راشد للإسكان» تطلق حملة «بشائر الخير»

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان النسخة الثالثة من حملة «بشائر الخير» التي تهدف إلى دعم أكثر من 2500 أسرة مستحقة خلال شهر رمضان المبارك تأكيدا على التزامها بتعزيز التلاحم المجتمعي وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي وتستمر حتى أول أيام عيد الفطر مستهدفة الأسر من ذوي الدخل المحدود من متعاملي المؤسسة.

تعتمد حملة «بشائر الخير» في نسختها الثالثة على جهود تعاونية بين مختلف الجهات المعنية تأكيدًا على أهمية العمل المشترك في دعم المبادرات المجتمعية وتعزيز قيم العطاء خلال الشهر الفضيل.

تتضمن الحملة 14 مبادرة متنوعة تعكس التزام المؤسسة بتعزيز التكاتف المجتمعي خلال شهر رمضان المبارك وتشمل مبادرات مجتمعية لدعم الأسر المستحقة وكبار المواطنين وأصحاب الهمم إلى جانب مبادرات أسرية تهدف إلى إدخال السعادة إلى قلوب العائلات.

وتسهم المبادرات الرياضية في تعزيز النشاط البدني والتفاعل بين الموظفين والمتعاملين فيما توفر الأنشطة الترفيهية والتعليمية بيئة محفزة للأطفال إضافة إلى ذلك تتضمن الحملة فعاليات رقمية تفاعلية عبر منصات التواصل الاجتماعي فضلًا عن مبادرات تكريمية تقديرًا للجهود المجتمعية وتعزيزًا لروح العطاء.

وذكر ظلال خليفة الفلاسي مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أنه مع إطلاق النسخة الثالثة من حملة «بشائر الخير» تواصل المؤسسة التزامها بتقديم مبادرات تعزز الاستقرار الأسري وتدعم الأسر المستحقة خلال الشهر الكريم انطلاقًا من رؤية المؤسسة الهادفة إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين.

ودعت المؤسسة الأفراد والجهات الراغبة في المساهمة إلى التواصل معها عبر القنوات الرسمية دعما لقيم التكافل الاجتماعي وإدخال السعادة إلى قلوب الأسر المستحقة.