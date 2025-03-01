رمضان.. سيد الشهور

شهر رمضان شهر مبارك، هو سيد الشهور عند الله، تتوالى فيه النفحات والعطايا والهبات، لذا كان من هديه ﷺ الاستبشار بقدومه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قل: كان النبي ﷺ يبشر أصحابه ويقول: «أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ، فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ»(1).

وميز الله عز وجل شهر رمضان بمزايا كثيرة، فقد شرفه بنزول القرآن، وفيه تضاعف الحسنات، وتمحى السيئات، وتكثر الخيرات، وفيه أفضل الليالي على الإطلاق، ليلة قدرها عند الله عظيم، ومقامها بين الليالي كريم، تقدر بألف شهر، قال تعالى: (لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ)2 فواجب على المسلم اغتنامه هذا الشهر، والتعرض لنفحاته، قَالَ النَّبِيُّ (ص): «افْعَلُوا الْخَيْرَ دَهْرَكُمْ، وَتَعَرَّضُوا لِنَفَحَاتِ رَحْمَةِ اللَّهِ، فَإِنَّ لِلَّهِ نَفَحَاتٍ مِنْ رَحْمَتِهِ يُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ»(3).

أوصيكم باغتنام شهر الصيام، فرمضان يختصر في عبارتين: رمضان قصير لا يحتمل التقصير، وقدومه عبور لا يحتمل الفتور، فكلما تكاسلت تذكر قول الله تعالى: (أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ)

د. خالد عبد السلام

الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة