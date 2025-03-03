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علوم الدار

حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان المهنئين بشهر رمضان المبارك

حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان المهنئين بشهر رمضان المبارك
3 مارس 2025 22:18

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، المهنئين بشهر رمضان المبارك، مساء اليوم، في قصر الزاهر.

وتقبل سموهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من أعيان ووجهاء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة، راجين من المولى عز وجل أن يعيدها على سموّهما بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم، والرقي، واليمن، والبركات.

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حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.

 

المصدر: وام
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عمار بن حميد النعيمي
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