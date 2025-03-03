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علوم الدار

أمام محمد بن راشد.. 34 قاضياً جديداً في محاكم دبي يؤدون اليمين القانونية

أمام محمد بن راشد.. 34 قاضياً جديداً في محاكم دبي يؤدون اليمين القانونية
3 مارس 2025 22:13

أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أدى 34 من القضاة الجدد في محاكم دبي اليمين القانونية، وذلك بدار الاتحاد في دبي. 

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن أمنياته للقضاة الجدد بالتوفيق في مهمتهم بإقامة ميزان العدل والفصل بين الناس بالتزام طريق الحق، وإعلاء قيم الشرف والنزاهة التي تبقى دائماً الأساس الراسخ للقضاء، مؤكداً سموّه أهمية الرسالة التي يحملها القُضاة، وما يقومون به من دور أساسي في نهضة المجتمعات وضمان استقرارها وتقدمها بصون كرامة الإنسان وحماية حقوقه.

وقال سموّه «العدل يحفظ على المجتمعات أمنها ويصون لها مستقبلها ويحمي مقومات تقدمها وازدهارها.. مسؤولية القضاة كبيرة. فهم يحملون على عاتقهم أمانة تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.. ثقتنا راسخة في كفاءة جميع أعضاء المنظومة القضائية في دبي والتي نريد لها أن تظل دائماً نموذجاً للنزاهة وسرعة رد الحقوق إلى أصحابها».

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من جانبهم، تقدّم القضاة الجُدد بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للثقة الغالية التي أولاها سموّه إياهم، مؤكدين التزامهم بالعمل بكل نزاهة وإخلاص لتأكيد سيادة القانون وترسيخ مبدأ العدالة.

حضر مراسم أداء اليمين، معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي نائب رئيس المجلس القضائي، والمستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، ‏والدكتور سيف غانم السويدي، مدير عام محاكم دبي، والدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
قضاة
اليمين القانونية
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