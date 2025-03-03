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بلدية رأس الخيمة تنظم ملتقى «كفاءة المكاتب الاستشارية»

بلدية رأس الخيمة تنظم ملتقى «كفاءة المكاتب الاستشارية»
4 مارس 2025 01:52

رأس الخيمة (وام)

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أطلقت دائرة بلدية رأس الخيمة فعاليات المرحلة الأولى من برنامج بناء القدرات للمكاتب الاستشارات الهندسية في الإمارة، وذلك خلال ملتقى حواري نظمته بهدف تعزيز كفاءة المكاتب الاستشارية ورفع جودة الخدمات الهندسية المقدمة، بما يتماشى مع رؤية الحكومة الرشيدة لتحقيق الاستدامة والتميز في المشاريع الإنشائية والتطويرية.
ناقش الملتقى البرنامج الذي يرتكز على أربعة محاور استراتيجية هي التدريب والتطوير وتحسين الأداء والامتثال عبر التقييم الدوري ومتابعة الأداء بالإضافة إلى التحفيز والتميز.
وجرى خلال جلسات الملتقى نقاش موسع حول تحديثات «لائحة شروط المباني الخضراء» لتعزيز معايير الاستدامة ومراجعة الملاحظات العامة، الخاصة بالتدقيق الإنشائي إلى جانب إطلاق «مشروع ضمان جودة مواد البناء» لضمان تطبيق أفضل الممارسات في قطاع التشييد.
وأكدت الدائرة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص واعتبار المكاتب الاستشارية شريكاً أساسياً في صناعة التغيير وابتكار الحلول العمرانية.
وأشارت المهندسة عائشة سيف الخنبولي المدير التنفيذي لقطاع التطوير العمراني في الدائرة إلى أن المكاتب الاستشارية الهندسية، ليست شركاء فحسب بل صناع تغيير تقدم الأفكار وتسهم في رسم ملامح مستقبل مستدام.

بلدية رأس الخيمة
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دائرة بلدية رأس الخيمة
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