«يوم الأبحاث» يناقش مجالات الطب والعلوم الصحية

العين (وام)

عقدت كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات، بالتعاون مع مستشفى ميديكلينك - العين، منتدى «يوم الأبحاث».

استعرض المنتدى نتائج الأبحاث العلمية لطلاب المرحلة الجامعية والدراسات العليا، وأعضاء الهيئة التدريسية، في مجالات الطب والعلوم الصحية وارتباطها بالذكاء الاصطناعي، بمشاركة عدد من الجامعات والكليات الطبية في الدولة، وحضور الدكتورة فاطمة الجسمي، عميد كلية الطب والعلوم الصحية، والدكتور جمعة الكعبي، نائب العميد، والدكتورة مريم الحربي، مدير البحوث السريرية في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، والدكتور طارق شديد، المدير الطبي والاستشاري العام لميديكلينيك - مستشفى العين، وعدد من الخبراء والمختصين والطلبة، وسط حضور أكاديمي ومهني.

وأكدت الدكتورة فاطمة الجسمي أن هذا الحدث منصة للإبداع والابتكار واكتشاف المواهب الطلابية، وفرصة لتكريم الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، تقديراً لجهودهم في ترسيخ ثقافة البحث العلمي داخل الكلية.

وأوضحت أن البحث العلمي وسيلة لتحقيق التغيير وإحداث الفرق، مشيرة إلى أن استعراض نتائج الأبحاث في مجالات العلوم الطبية الحيوية، العلوم السريرية، والعلوم الصحية، يسهم في تعزيز مفاهيم الريادة والتميز في البحث والابتكار

ونوهت إلى أهمية التطبيقات المختلفة للذكاء الاصطناعي في تطوير العلوم الطبية والصحية، وكيفية إعادة تعريف الممارسات الطبية الحديثة من خلال التكنولوجيا، بما ينعكس إيجاباً على صحة وسلامة المرضى.

وقدمت الدكتورة مريم الحربي، عرضاً توضيحياً شاملاً حول «دور الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، مع التركيز على التجارب السريرية»، تناولت فيه تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل الطب، والتغيرات المتوقعة في الممارسات الطبية نتيجة لهذه التطبيقات.

وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي يحمل وعوداً كبيرة بإحداث تحول في ممارسة الطب، إلا أن العديد من تطبيقاته العملية لا تزال في مراحلها الأولى، مما يتطلب مزيداً من البحث والتطوير.

وقدم الدكتور طارق شديد، عرضاً تعريفياً بعنوان «العناية الطبية من منظور المريض»، استعرض فيه الرعاية القائمة على القيمة والنهج المتمحور حول المريض بوصفه من الركائز الأساسية لتحسين جودة الرعاية الصحية، وقال: إن تثقيف المرضى والتواصل بشكل صحيح معهم يسهم في تمكينهم وتعزيز مشاركتهم في رحلتهم العلاجية، وتطرق إلى دور المستشفيات في تقديم رعاية صحية متميزة، تضمن أعلى معايير الجودة والعناية الفردية.

وشارك طلبة الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات من جانبهم بـ 17 ورقة علمية وبحثية «Presentation»، و70 من الملصقات البحثية الطبية «Posters» بمختلف التخصصات الطبية المرتبطة بتطبيقات العلوم البيولوجية الطبية، العلوم السريرية والعلوم الصحية، تحت إشراف أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين بالكلية.