برنامج تدريبي مهني لطلبة المرحلة الثانوية في إجازتي الربيع والصيف

دينا جوني (أبوظبي)

يلتحق طلبة المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية ببرنامجين تدريبيين مع مؤسسات القطاع الخاص، يبدأ الأول بنهاية مارس الجاري، والثاني في يوليو 2025، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وعممت وزارة التربية والتعليم إجراءات التسجيل في البرنامج، محددة مجموعة من المعايير والشروط التي يجب توافرها في الطلبة الراغبين بالمشاركة. ومن الاشتراطات أن يكون الطالب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يتراوح عمره بين 15 و18 عاماً، وأن يكون مسجلاً في المرحلة الثانوية من الصف التاسع إلى الثاني عشر في مدرسة حكومية، بمعدل تراكمي لا يقل عن 80%. كما يشترط أن يكون الطالب لائقاً صحياً، ومعه موافقة خطية من ولي أمره، إلى جانب تقديم شهادة عدم ممانعة من المدرسة.

ويعد البرنامج خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل، حيث يسهم في تنمية قدرات الطلبة وإعدادهم للانخراط في مختلف القطاعات المهنية مستقبلاً، بما يعزز من تنافسيتهم في سوق العمل الوطني.

يأتي ذلك ضمن النسخة الثانية من برنامج «خبرة عمل تجريبية»، الذي يستهدف طلبة المرحلة الثانوية، بهدف إكسابهم مهارات عملية وخبرات مهنية، عبر فرص تدريبية في مؤسسات القطاع الخاص خلال إجازة الربيع، وذلك في الفترة من 24 مارس إلى 11 أبريل 2025.

ويسهم البرنامج في إعداد جيل من الشباب المؤهل لدخول سوق العمل، من خلال تطوير مهاراتهم العملية، وتعريفهم ببيئة العمل ومتطلباتها، إضافة إلى تمكينهم من تجربة مهنية حقيقية في مجالات متنوعة، تشمل التكنولوجيا، والأعمال والمالية، والسياحة والضيافة، والصحة، والتعليم، والهندسة وغيرها. وتتم عملية اختيار المشاركين وفق معايير محددة، تشمل المعدل الدراسي، والمهارات الشخصية والمهنية، والمقابلة الشخصية، والاهتمامات والميول المهنية، لضمان استفادة الطلبة المؤهلين من التجربة التدريبية بأفضل شكل ممكن.

وينفذ البرنامج في إجازة الربيع من 24 مارس إلى 11 أبريل، وفي إجازة الصيف من 23 يونيو إلى 25 يوليو المقبل. ويمتد وقت التدريب من الساعة الثامنة صباحاً لغاية الثانية بعد الظهر، وذلك لمدة 20 يوماً لطلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر، وعشرة أيام لطلبة الصفين التاسع والعاشر، علماً أن مدة الالتحاق إلزامية لجميع الطلبة الملتحقين بالبرنامج. ويتم التنسيق مع مجموعة من شركات ومؤسسات القطاع الخاص لتوفير بيئة تدريبية عملية للطلبة، على أن يتم الإعلان عن قائمة الجهات المشاركة لاحقاً.