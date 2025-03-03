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علوم الدار

سفيرة الدولة تقدم أوراق اعتمادها إلى رئيس الباراغواي

الصغيرة الأحبابي خلال تقديم أوراق اعتمادها إلى رئيس جمهورية الباراغواي (وام)
4 مارس 2025 01:52

أسونسيون (وام)

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قدمت الدكتورة الصغيرة وبران الأحبابي، أوراق اعتمادها إلى فخامة سانتياغو بينيا بالاسيوس، رئيس جمهورية الباراغواي، سفيرة فوق العادة ومفوّضة لدولة الإمارات لدى جمهورية الباراغواي، وذلك خلال مراسم الاستقبال الرسمية التي جرت في القصر الجمهوري بالعاصمة أسونسيون.
ونقلت الأحبابي، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه المزيد من التقدم والازدهار.‎
من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية الباراغواي، السفيرة تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً المزيد من التطور والنماء.
وتمنى فخامته للسفيرة التوفيق في مهام عملها، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامها.
من جهتها، أعربت السفيرة الأحبابي عن اعتزازها بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية الباراغواي، وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

الإمارات
الباراغواي
الصغيرة الأحبابي
أسونسيون
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