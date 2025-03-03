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علوم الدار

سفير الإمارات يلتقي رئيس جمهورية بالاو

سفير الإمارات يلتقي رئيس جمهورية بالاو
4 مارس 2025 01:52

ميلكيوك (وام)

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التقى محمد عبيد القطام الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الفلبين، السفير غير المقيم لدى جمهورية بالاو، فخامة سورانجل ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو، وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
ونقل الزعابي تهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامة سورانجيل ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو والحكومة الجديدة على تنصيبهم رسمياً، مؤكداً تطلع دولة الإمارات إلى مواصلة تعزيز العلاقات مع بالاو الصديقة في مختلف المجالات.
‎‏‎من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية بالاو، السفير تحياته إلى القيادة الرشيدة، وتمنياته لدولة الإمارات، حكومة وشعباً، بالمزيد من التطور والنماء..

سفير الإمارات
الإمارات
رئيس بالاو
محمد عبيد الزعابي
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