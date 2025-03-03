«شؤون التعليم الخاص» في عجمان ينظم «المير الرمضاني»

عجمان (الاتحاد)

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وفي إطار عام المجتمع، نظم مكتب شؤون التعليم الخاص في عجمان مبادرة «المير الرمضاني»، بمشاركة طلبة المدارس الخاصة في إمارة عجمان؛ بهدف تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والتراحم خلال شهر رمضان المبارك. وقد شارك موظفو المكتب وطلبة المدارس في توزيع المساعدات الغذائية للأسر المتعففة في الإمارة، مما يعكس روح التعاون والعطاء بين أفراد المجتمع.

وأكد محمود الهاشمي، المدير التنفيذي لمكتب شؤون التعليم الخاص في إمارة عجمان أن شهر رمضان المبارك يُعد مناسبة عظيمة لتعزيز معاني العطاء والتراحم في مجتمعنا.