الثلاثاء 4 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«شؤون التعليم الخاص» في عجمان ينظم «المير الرمضاني»

«شؤون التعليم الخاص» في عجمان ينظم «المير الرمضاني»
4 مارس 2025 01:51

عجمان (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
تنبيه من شرطة أبوظبي
الإمارات والمملكة المتحدة تعززان التعاون في مجال مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وفي إطار عام المجتمع، نظم مكتب شؤون التعليم الخاص في عجمان مبادرة «المير الرمضاني»، بمشاركة طلبة المدارس الخاصة في إمارة عجمان؛ بهدف تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والتراحم خلال شهر رمضان المبارك. وقد شارك موظفو المكتب وطلبة المدارس في توزيع المساعدات الغذائية للأسر المتعففة في الإمارة، مما يعكس روح التعاون والعطاء بين أفراد المجتمع.
وأكد محمود الهاشمي، المدير التنفيذي لمكتب شؤون التعليم الخاص في إمارة عجمان أن شهر رمضان المبارك يُعد مناسبة عظيمة لتعزيز معاني العطاء والتراحم في مجتمعنا.

التعليم الخاص
عجمان
المير الرمضاني
رمضان
الإمارات
شهر رمضان
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
بولندا: إيقاف المساعدات الأميركية العسكرية لكييف جارٍ بالفعل
الأخبار العالمية
بولندا: إيقاف المساعدات الأميركية العسكرية لكييف جارٍ بالفعل
اليوم 22:10
تنبيه من شرطة أبوظبي
علوم الدار
تنبيه من شرطة أبوظبي
اليوم 22:07
الأرقام الاستثنائية والتاريخية تشعل قمة الأهلي والريان في «النخبة»
الرياضة
الأرقام الاستثنائية والتاريخية تشعل قمة الأهلي والريان في «النخبة»
اليوم 21:57
تفوق تاريخي لأرسنال على أندية هولندا
الرياضة
تفوق تاريخي لأرسنال على أندية هولندا
اليوم 21:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©