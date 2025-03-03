«شؤون المواطنين» في عجمان يفتتح مجلس الروضة

عجمان (وام)

افتتح الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، مجلس الروضة في إمارة عجمان، بحضور مريم علي المعمري، المدير التنفيذي للمكتب، والدكتور مهندس محمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان.

يأتي ذلك في إطار خطة مكتب شؤون المواطنين إنشاء مجالس أحياء في مختلف مناطق الإمارة؛ بهدف تعزيز الترابط المجتمعي، وتوفير مرافق تجمع السكان في مختلف المناسبات الاجتماعية وخدمة مصالحهم. وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن المجالس تقدّم نموذجاً حيوياً وفعالاً للممارسات الاجتماعية الإيجابية في الإمارة، وتوجد علاقات ومصالح متبادلة بين المجتمع والجهات الحكومية لتحقق المصلحة العامة والهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز جودة الحياة وسعادة ورفاهية المجتمع، مشيراً إلى كونها تسهم في ترسيخ قيم التواصل المجتمعي الفعّال بين أبناء إمارة عجمان بمختلف أجيالهم، وإقامة المناسبات الاجتماعية والرسمية، والندوات والجلسات المعرفية.

من جهته، أوضح الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، أن الجهود مستمرة لإقامة مجالس تخدم سكان الإمارة، وتتيح لهم فرص اللقاء والتواصل في بيئة اجتماعية مريحة، مشيراً إلى أن هذه المجالس تسهم في تلاحم أفراد المجتمع، وتشجعهم على الاستفادة منها، كونها حلقة وصل فعّالة بين أبناء المجتمع والجهات الحكومية المعنية بخدمتهم. يأتي مجلس الروضة استكمالاً للمبادرات المجتمعية التي ينفذها المكتب ضمن مبادرات عام المجتمع 2025، ليرتفع بذلك عدد المجالس الفعالة في الإمارة إلى 14 مجلساً.

تبلغ مساحة المجلس 460 متراً مربعاً، ويتسع لنحو 120 شخصاً، ما يجعله مهيأً لاستضافة مختلف الفعاليات والمناسبات الاجتماعية والمجتمعية.