شرطة أبوظبي والهلال الأحمر يُسعدان الأسر

أسعدت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الأسر وبمشاركة طلبة المدرسة الإسبانية في أبوظبي، وذلك عبر تنفيذ مبادرة "كل مشروك مبروك" شملت المبادرة توزيع كسوة الشتاء، وتنفيذ برنامج تثقيفي وترفيهي وتوعوي بمشاركة "دورية السعادة".



وأكد العميد الدكتور عبدالله يوسف السويدي، مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية في المناطق الخارجية، أن هذه المبادرة تأتي ضمن اهتمام شرطة أبوظبي المستمر بالمشاركة في المبادرات الإنسانية التي تعزز قيم الإيجابية والسعادة في المجتمع، تزامنًا مع دخول شهر رمضان المبارك، شهر الخير والإحسان.

وشارك فريق التوعية والتثقيف المروري بإدارة المرور والدوريات الأمنية في المناطق الخارجية في توزيع الملابس الشتوية الدافئة والبطانيات للأسر المحتاجة ، بالإضافة إلى توزيع حقائب تحتوي على مستلزمات أساسية، كما تم تنفيذ ورش عمل تفاعلية للأطفال وأسرهم، وأنشطة وثقافية لتعزيز التفاعل الاجتماعي، إلى جانب محاضرات توعية مرورية .