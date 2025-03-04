عبدالله آل حامد يحضر فعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC في برشلونة

حضر معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، فعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC 2025، التي انطلقت أمس الاثنين وتستمر حتى 6 مارس الجاري في مدينة برشلونة.

ويعد المؤتمر واحداً من أهم الأحداث العالمية في قطاع الاتصال والتقنيات المتقدمة، والتي تناقش أبرز القضايا المتعلقة بحوكمة التكنولوجيا العالمية والذكاء الاصطناعي، ويجمع منظمات دولية وقيادات حكومية وعدداً من كبريات الشركات.

وشهد معاليه عدداً من جلسات المؤتمر، بدأها بجلسة «حوكمة التكنولوجيا العالمية.. مواجهة التحديات»، التي تناولت أهمية الأطر التنظيمية للأمن السيبراني، والخصوصية الرقمية، وإدارة «الإنترنت»، ودورها في دعم الاستثمارات وحماية المستخدمين وتعزيز الاقتصاد الرقمي.

كما حضر معاليه، جلسة «هل نثق في الذكاء الاصطناعي؟»، والتي استعرضت تأثير الذكاء الاصطناعي المتنامي على المنظومة الرقمية، وناقشت سبل تحقيق التوازن بين الاستفادة من إمكاناته المتقدمة وضمان حماية المستخدمين، وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وتابع معاليه اللقاء الذي جمع قيادة الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA بعدد من الوزراء والمسؤولين، حيث ناقش المشاركون التوجهات الإستراتيجية للقطاع الرقمي، وسبل تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق نمو مستدام في التكنولوجيا الحديثة.

وأكد معالي عبدالله آل حامد، في تصريح له بمناسبة حضوره المؤتمر، أن التكنولوجيا المتقدمة تعد محركاً رئيسياً لصناعة مستقبل مشرق ومستدام، مشيراً إلى أن هذا الحدث يعتبر منصة نموذجية لاستكشاف أحدث تقنيات الاتصال، وتوظيفها في المشهد الإعلامي، بما يخدم تطلعات قطاع الإعلام، ويواكب المتغيرات العالمية، ويعزز مكانة الدولة على مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.

وشدد معاليه، على حرصه على المشاركة في الفعاليات التي تتيح الفرصة لاستكشاف أفضل الممارسات العالمية في تقنيات الاتصال والإعلام، ومتابعة أحدث التطورات التكنولوجية العالمية.

وعلى هامش المؤتمر، التقى معالي رئيس المكتب الوطني للإعلام، عدداً من وسائل الإعلام الإسبانية، حيث تناول الحديث مساعي دولة الإمارات الهادفة إلى تبني أحدث الابتكارات التكنولوجية في مختلف القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاع الإعلام.

وقام معاليه بجولة في عدد من المنصات المشاركة، بدأها بزيارة منصة مجموعة «إي آند» في معرض MWC، حيث اطلع معاليه على أحدث الابتكارات والتقنيات التي تقدمها المجموعة في مجالات الاتصالات، والذكاء الاصطناعي، وحلول البنية التحتية الرقمية، كما تعرف على عدد من المشاريع التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في الإمارات ومختلف الدول التي تعمل بها المجموعة.

وأشاد بالدور الريادي الذي تلعبه «إي آند» في تمكين المؤسسات الإعلامية من تبني أحدث الحلول التي ترتقي بتجربة المستخدمين، وتسرع عمليات الإنتاج الإعلامي، وتعزز كفاءة المحتوى، منوهاً بالتقنيات المبتكرة التي تقدمها المجموعة والتي تفتح نافذة على المستقبل وترسخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار، وعبر عن فخره بالكوادر الوطنية لدى المجموعة والتي تؤكد أن لدى شبابنا القدرة على قيادة مسيرة التحول الرقمي والمساهمة الفاعلة في بناء اقتصاد مستدام ومتطور.

وتعرف معاليه، خلال جولته، على عدد من الحلول التي يقدمها الذكاء الاصطناعي، وتأثيره على مستقبل الشبكات والتقنيات المتصلة.