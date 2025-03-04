«الأسرة واضطرابات الهوية الشخصية والتنمر» في ورشة بدبي

دبي (الاتحاد)

نظمت جمعية النهضة النسائية بدبي، ممثلة بإدارة التدريب والاستشارات ورشة العمل الثانية، بعنوان «الأسرة واضطرابات الهوية الشخصية والتنمر» ضمن مبادرة البرنامج المتكامل للاستشارات وللعام الثاني على التوالي. تأتي هذه المبادرة انسجاماً مع عام المجتمع لتعزيز الروابط داخل الأسرة والمجتمع، من خلال تنمية العلاقات الأسرية، وتفعيل القيم المجتمعية، والحفاظ على الموروث الثقافي للأبناء، ليصبح جيلاً قادراً على مواجهة الظواهر الدخيلة علينا، وللمضي إلى المستقبل بخطى واثقة.

قدمت الورشة د. هالة الأبلم- رئيس قسم البرامج الأسرية بهيئة تنمية المجتمع، بحضور 4 جهات منها: «إدارة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، هيئة تنمية المجتمع، إدارة حقوق الإنسان بشرطة دبي، وبعض الجهات الخاصة».

تناولت الورشة العوامل النفسية والنمو الشخصي والتأثير التراكمي للمشاكل على التجارب الحياتية.

كما أوضحت مفاهيم الجهل الجنسي والضغوط الاجتماعية وعلاقتها بالتنمر على الأطفال والمعتقدات الخاطئة وآثارها على المراهقين والشباب، وعرضت مقاييس للمشكلات الواقعية وكيفية التعامل معها.

كانت الجلسة تفاعلية بتحليل سيناريوهات ومشكلات واقعية، وتقديم مقترحات علاجية. كما ناقشت الورشة ضرورة تكامل الأدوار بين أفراد الأسرة والمدرسة والجهات المعنية والتدخل الإرشادي المبكر لافتة إلى أن الطفل الذي تربى في بيئة صحية مليئة بالأمن والاستقرار والتوازن النفسي والعاطفي ترسخ فيه حب كيان الأسرة والوطن.

وقد لاقت الورشة إشادة من المشاركين الذين أبدوا اهتماماً بالغاً بالمحتوى المطروح وأسلوب المدربة المتميز في تقديم المادة التدريبية بطريقة تفاعلية وعملية، مما أسهم في إثراء معرفتهم وتعزيز قدراتهم.