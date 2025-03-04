الأربعاء 5 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

من قيم المجتمع في رمضان

من قيم المجتمع في رمضان
5 مارس 2025 03:00

في دولة الإمارات العربية المتحدة يهِلُّ شهرُ رمضان بأجواءَ إيمانيةٍ عالية، تجعل منه شهر الإيجابية، فَتَرَى التسابُقَ في الخيرات، والمسارعةَ في الطاعات، ويَمْتَدُّ نَهْرُ الخَيرِ والبِرِّ لِيَرْوِي قلوباً اشتاقَت لِلَمَسَاتِ الأيدي الحانية، ورقةِ القلوبِ الرَّحِيمة، وهذا هو الإسلام بإيجابيته في شهر رمضان. وتلك هي قيم المجتمع الراقي المترابط في كل أحواله وزمانه.
إن الإسلام يهدف من تشريعاته وأحكامه إلى خلق روح الترابط والتآلف في نفس الإنسان وتطوير أنشطته الحيوية، والارتقاء به إلى مستوى رفيعٍ من قوة الإرادة، لينطلق في حياته بعزيمةٍ قويةٍ ونفسٍ أبِيَّةٍ. 
والإيجابية حالةٌ في النفس تجعل الإنسان يخرج من حالة الجمود الفكري وضعف النشاط الحيوي، المتمثل في الخمول والكسل والكلل إلى آفاق الفكر، وجودة العمل، وإدارة الإرادة.
ومن قيم المجتمع في شهر رمضان: التفاعل، والعطاء، والابتكار، والإيجابية، والإنسان الاجتماعي هو الشخص المدرك للحياة وقيمتها، البصير بالمجتمع الذي يعيش فيه، فيتفاعل معه ويجتهد في إسعاده. ومن مظاهر تلك القيم في شهر رمضان التكافل والتواصل، فقد بين صلى الله عليه وسلم فضل من يُفَطِّر الصائمَ في رمضان فقال «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا»، فإذا هل رمضان أقيمت الخيامُ ووصِلَتْ الأِرحام، وتبادل الناس التهنئة بحلول الشهر الكريم، والدعاء لبعضهم بالبركة ونيل الأجر.
الدكتور/ خالد عبد السلام
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة

أخبار ذات صلة
"بيئة الشارقة" تعلن اكتشاف 3 نباتات جديدة لأول مرة في الإمارات
3 لاعبات يمثلن الإمارات في «آسيا والمحيط الهادي للجولف»
رمضان
شهر رمضان
الوعي المجتمعي
الإمارات
المجتمع الإماراتي
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
"بيئة الشارقة" تعلن اكتشاف 3 نباتات جديدة لأول مرة في الإمارات
علوم الدار
"بيئة الشارقة" تعلن اكتشاف 3 نباتات جديدة لأول مرة في الإمارات
اليوم 17:01
3 لاعبات يمثلن الإمارات في «آسيا والمحيط الهادي للجولف»
الرياضة
3 لاعبات يمثلن الإمارات في «آسيا والمحيط الهادي للجولف»
اليوم 17:00
«اقتصادية عجمان» تطلق النسخة الرابعة من أسبوع ريادة الأعمال 2025
اقتصاد
«اقتصادية عجمان» تطلق النسخة الرابعة من أسبوع ريادة الأعمال 2025
اليوم 16:59
إطلاق المرحلة الثامنة من مشروع «بلووم ليفينج» بأبوظبي
اقتصاد
إطلاق المرحلة الثامنة من مشروع «بلووم ليفينج» بأبوظبي
اليوم 16:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©