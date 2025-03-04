«الشؤون الإسلامية» تطلق حملتها الإعلامية «زكاتك من المجتمع إلى المجتمع»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، إطلاق حملتها الإعلامية للزكاة تحت عنوان: «زكاتك من المجتمع إلى المجتمع»، وذلك انطلاقاً من واجباتها ومسؤولياتها تجاه إحياء فريضة الزكاة وإبراز دورها المجتمعي، وخدمة المزكين؛ وضمن جهودها في تعزيز وعي المجتمع بالزكاة والخدمات النوعية التي توفرها الهيئة للمزكين.

وقال مع الي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة: إن الهيئة أطلقت حملتها الإعلامية للتوعية بالزكاة وخدماتها المقدمة للمزكين تحت شعار: «زكاتك من المجتمع إلى المجتمع»، انسجاماً مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، «اسم» «عام المجتمع» لهذا العام. وأضاف: تهدف الحملة الإعلامية إلى تعزيز دور الهيئة في كونها الجهة الاتحادية المختصة بالزكاة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لتصبح الخيار الأول لكل من يرغب في تقديم زكواتهم وصدقاتهم لجهةٍ موثوقة، وسيتم التركيز على ترسيخ أهمية الزكاة، ودورها في تنمية المجتمع.

وتابع معاليه: سيتم إطلاق الحملة على أربع مراحل رئيسة لمدة 12 شهراً – تبدأ من شهر مارس 2025، المرحلة الأولى: إطلاق الحملة الرئيسة في شهر رمضان، وبدء مرحلة التوعية، وتتضمن تسليط الضوء على أهمية الزكاة ودورها في التنمية المجتمعية، وإبراز خدمات الهيئة في خدمة فريضة الزكاة وتسهيلها على المزكين، مع التركيز على شرح مفهوم شعار الحملة في كون الزكاة تنطلق من المجتمع وتعود على المجتمع بالخير.

المرحلة الثانية: إطلاق حملة زكاة الأنعام، بهدف تعزيز الوعي حول زكاة الأنعام، وطريقة حسابها وإخراجها، وتعريفهم بخدمات الهيئة المخصصة لهم من أبرزها برنامج زكاة الأنعام. المرحلة الثالثة: إطلاق حملة زكاة التمور، بهدف تعزيز الوعي حول زكاة التمور، وطريقة حسابها وإخراجها، وتعريفهم بخدمات الهيئة المخصصة لهم من أبرزها برنامج الإمارات لحساب زكاة التمور.

المرحلة الرابعة: إطلاق حملة زكاة الشركات، بهدف تعزيز الوعي حول زكاة الشركات، وطريقة حسابها وإخراجها، وتعريفهم بخدمات الهيئة المخصصة لهم من أبرزها برنامج الإمارات الرقمي لحساب زكاة الشركات.

وعن مستهدفات الحملة ذكر معالي رئيس الهيئة أن الهيئة تستهدف من خلال حملتها الإعلامية «زكاتك من المجتمع إلى المجتمع» تحقيق نسبة وعي المجتمع بالزكاة بنسبة 80%، ورفع نسبة إيرادات الزكاة بنسبة 10% عن العام السابق بهدف تحقيق عائدٍ متوقعٍ بمبلغ 350 مليون درهم إماراتي. وتحسين المستوى المعيشي لأكثر من 12 ألف أسرةٍ مستحقةٍ للزكاة داخل دولة الإمارات، وكلنا ثقةٌ وأملٌ بأننا سنتجاوز هذا المبلغ بثقة المزكين وكرمهم حتى نتمكن من تغطية أكبر عددٍ ممكنٍ من شريحة المستحقين.

وأعرب معالي الدكتور عمر الدرعي عن شكره وتقديره لكل من ساهم بزكاة ماله مع الهيئة، سائلاً الله، عز وجل، أن يتقبل منهم زكاة مالهم، وأن يخلف عليهم خيراً، ويجعل ما قدموا خالصاً لوجهه الكريم.

وتقدم معالي الدكتور عمر الدرعي بخالص التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، بمناسبة حلول الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك، سائلين الله العلي القدير أن يبارك في دولة الإمارات، قيادة وشعباً.