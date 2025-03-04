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علوم الدار

«خيرية الشارقة» تنتهي من توزيع السلة الرمضانية

خلال توزيع السلال الرمضانية (من المصدر)
5 مارس 2025 03:02

الشارقة (الاتحاد)

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أعلنت جمعية الشارقة الخيرية عن الانتهاء من توزيع مخصّصات السلة الرمضانية لصالح 25 ألف مستفيد من سكان إمارة الشارقة، وذلك في إطار جهود الجمعية لتخفيف معاناة الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك.
تضمّنت السلة الرمضانية مجموعة من المواد الغذائية الأساسية، التي تلبي احتياجات الأسر في الشهر الفضيل، مثل الأرز، والطحين، والسكر، والزيت، والتمور، بالإضافة إلى مجموعة من المكونات الأخرى التي تسهم في تأمين إفطار صائم صحي ومتكامل. وقد تم توزيع السلال عبر عدد من مراكز الجمعية المنتشرة في مختلف أنحاء الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوزيع المساعدات بطريقة منظمة وسلسة. ولاقت حملة توزيع السلة الرمضانية إشادة واسعة من المستفيدين الذين عبّروا عن امتنانهم للدور الكبير، الذي تقوم به جمعية الشارقة الخيرية في تقديم الدعم للمحتاجين في هذا الشهر الكريم، وأكدت الجمعية أن هذه المبادرة تهدف إلى تخفيف العبء المادي عن الأسر المتعففة وضمان توفير احتياجاتهم الأساسية في رمضان.
وقال محمد إبراهيم بن نصار، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في الجمعية: «إن توزيع السلة الرمضانية يعتبر جزءًا من التزامنا الدائم برعاية الفئات المستحقة من الأسر في إمارة الشارقة، ونحن فخورون بتوسيع دائرة المستفيدين هذا العام لتصل إلى 25 ألف شخص، هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا دعم المحسنين والمتبرعين الذين يسهمون في استدامة مشاريعنا الخيرية».

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