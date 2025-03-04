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محمد بن زايد: سعدت بلقاء إخواني الحكام على مائدة الإفطار في مزرعة الشيخ زايد في الخوانيج

محمد بن زايد: سعدت بلقاء إخواني الحكام على مائدة الإفطار في مزرعة الشيخ زايد في الخوانيج
4 مارس 2025 23:31

عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن سعادته بلقاء إخوانه حكام الإمارات، على مائدة الإفطار في مزرعة الشيخ زايد بالخوانيج بدبي.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «سعدت بلقاء إخواني الحكام على مائدة الإفطار في مزرعة الشيخ زايد في الخوانيج في دبي».
وأضاف سموه : «في هذا المكان عقد الوالد المؤسس في شهر مارس من عام 1971 عدة لقاءات مع إخوانه الحكام، رحمهم الله، على مدى أسبوعين كانت خطوة أساسية نحو قيام الاتحاد، واليوم نعلنه موقعاً وطنياً ثالثاً بجانب دار الاتحاد وعرقوب السديرة تخليداً لما يرمز إليه من معانٍ وما شهده من أيام فاصلة في تاريخ الوطن».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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