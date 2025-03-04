منافسات قوية في مسابقات «مهرجان الوثبة للتمور» بأبوظبي

أبوظبي (وام)

شهدت مسابقات «مهرجان الوثبة للتمور» بدورته الثانية، منافسات قوية بين المشاركين في الحدث الذي تستمر فعالياته حتى 22 مارس الجاري ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد بالوثبة في أبوظبي.

وأقيمت خلال اليومين الماضيين 9 مسابقات لتغليف التمور «المحشوة وبدون إضافات»، شارك فيها أكثر من 180 منتجاً ومصنعاً في مجال التمور.

ويتضمن المهرجان 12 مسابقة لتغليف التمور تشمل 6 أصناف من التمور، خصّصت لها 120 جائزة بقيمة إجمالية تتجاوز مليوني درهم.

وتتمثل شروط وأحكام المسابقة في مطابقة التمور للصنف المشارك به من حيث الشكل واللون والطعم، وأن تكون حبات التمر متماثلة اللون والشكل ومتجانسة في الحجم تقريباً وخالية من الآفات الحشرية الحية وأطوارها المختلفة وخالية من العيوب المظهرية والتشوهات الخارجية، وألا تقل الكمية المراد المشاركة بها عن 10 عبوات بوزن 2 كجم لكل عبوة، وأن تكون مبردة وغير مجمدة.

كما يشترط أن تكون التمور من المنتجين أو المصنعين (سواء أكانت رخصة تجارية أو موقعاً إلكترونياً)، وأن تكون مواد التغليف مصنوعة من مواد صديقة للبيئة، ويحق لكل مشارك الفوز مرة واحدة في كل فئة من فئات المسابقة مع عدم تكرار فكرة المشاركة (شكل ونوع العلبة).



مواصفات العبوة

يجب على المشاركين في مسابقات تغليف التمور التقيد بمواصفات العبوة التي تتضمن أن تكون خفيفة الوزن واقتصادية، وسهلة الحمل والتداول، وصلبة وقوية، وجذابة، وذات تصميم جيد، وشفافة ومحكمة الغلق، وأن تحمل بطاقة تعريفية.

ويشهد مهرجان الوثبة للتمور اليوم الأربعاء مسابقة تغليف التمور «فئة التمور من دون إضافات»، ويستقبل مشاركات المتسابقين في موقع المهرجان بالقرب من المدخل الرئيس لمهرجان الشيخ زايد في الوثبة بأبوظبي، وذلك بعد التسجيل في الفئة المطلوبة بالمسابقة عبر تطبيق الهواتف الذكية الخاص بالمهرجان.