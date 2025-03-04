الأربعاء 5 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تفاهم بين «المالية» و«جامعة أبوظبي»

خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
5 مارس 2025 03:00

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"بيئة الشارقة" تعلن اكتشاف 3 نباتات جديدة لأول مرة في الإمارات
3 لاعبات يمثلن الإمارات في «آسيا والمحيط الهادي للجولف»

وقعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع جامعة أبوظبي؛ بهدف تعزيز التعاون في مجالات البحوث والدراسات، والتدريب والتأهيل الوظيفي، إضافة إلى فرص التدريب والتعيين في المنظمات المالية الدولية، والمسؤولية المجتمعية، وتأتي المذكرة في إطار تفعيل منظومة الشراكة والتكامل الحكومي، التي أطلقتها الوزارة، والرامية إلى تنظيم شراكات استراتيجية مع الجهات والمؤسسات الرائدة محلياً ودولياً. حيث يعكس هذا التعاون حرص الوزارة على بناء شراكات استباقية تسهم في تحقيق الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في القطاع المالي.
ووقع مذكرة التفاهم من جانب وزارة المالية يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومن جانب جامعة أبوظبي البروفيسور غسان فؤاد عواد، مدير الجامعة، وذلك بحضور سالم مبارك الظاهري، المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية في الجامعة، وعزة علي الجسمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في الوزارة، وعدد من المختصين في الوزارة والجامعة.
وقال يونس حاجي الخوري: «تجسد مذكرة التفاهم مع جامعة أبوظبي التزام وزارة المالية بتطوير بيئة مالية متقدمة تعتمد على الابتكار والمعرفة، من خلال تعزيز التعاون البحثي والمهني مع المؤسسات الأكاديمية المرموقة. إن هذه الشراكة تفتح آفاقاً جديدة أمام الكوادر الوطنية لصقل مهاراتها وقدراتهم واكتساب الخبرات اللازمة التي تعزز من جاهزيتهم للمستقبل، وتسهم في تحقيق رؤية الإمارات الطموحة في القطاع المالي».
من جانبه، قال البروفيسور غسان فؤاد عواد: «نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تطوير مشاريع بحثية مبتكرة وبرامج تدريبية متخصصة تسهم في تعزيز المهارات العملية لطلابنا، وتوفير فرص تدريبية في المنظمات المالية الدولية. نحن على يقين بأن هذه المبادرات ستدعم أهدافنا الوطنية في التحول الرقمي، وتسهم في تطوير القطاع المالي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية». 
وتسهم مذكرة التفاهم في تعزيز الدور المحوري للمؤسسات الأكاديمية في تطوير منظومة العمل المالي في الدولة، حيث ستمهد الطريق أمام تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، وتقديم برامج تدريبية متخصصة، إضافة إلى توفير فرص التعيين والتدريب في المؤسسات المالية الدولية، مما يسهم في إعداد كوادر وطنية متميزة تمتلك المهارات والخبرات العالمية.

جامعة أبوظبي
الإمارات
وزارة المالية
يونس حاجي الخوري
يونس الخوري
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
الفاتيكان يكشف عن الحالة الصحية للبابا فرنسيس
الفاتيكان يكشف عن الحالة الصحية للبابا فرنسيس
اليوم 17:26
"بيئة الشارقة" تعلن اكتشاف 3 نباتات جديدة لأول مرة في الإمارات
علوم الدار
"بيئة الشارقة" تعلن اكتشاف 3 نباتات جديدة لأول مرة في الإمارات
اليوم 17:01
3 لاعبات يمثلن الإمارات في «آسيا والمحيط الهادي للجولف»
الرياضة
3 لاعبات يمثلن الإمارات في «آسيا والمحيط الهادي للجولف»
اليوم 17:00
«اقتصادية عجمان» تطلق النسخة الرابعة من أسبوع ريادة الأعمال 2025
اقتصاد
«اقتصادية عجمان» تطلق النسخة الرابعة من أسبوع ريادة الأعمال 2025
اليوم 16:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©