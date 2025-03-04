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علوم الدار

تعاون استراتيجي بين «إيدج» و«ميكست MEXT»

خلال توقيع مذكرة التفاهم (وام)
5 مارس 2025 03:00

أبوظبي (الاتحاد)

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وقع مركز التعلم والابتكار التابع لمجموعة «إيدج»، المنصة التي توفر حلولاً متقدمة ومدفوعة بالتكنولوجيا لتطوير المهارات، والارتقاء بالتميز التصنيعي والابتكار ضمن قطاعي الدفاع والصناعة، ومركز «ميكست MEXT»، أحد المراكز الأكثر شمولاً حول العالم ضمن مجال التحول الرقمي الصديق للبيئة وبناء القدرات، مذكرة تفاهم بهدف تحسين تطوير القوى العاملة والتحول الرقمي والابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا ومنطقة مجلس التعاون الخليجي.
وقع مذكرة التفاهم عمر الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة «ملاذ» ورئيس قطاع التجارة ودعم المهام في «إيدج»، وإفي إرديم، مدير عام مركز «ميكست MEXT»، وشهد التوقيع القنصل العام لدولة الإمارات في إسطنبول سعيد عبد الواحد خميس ربيع صقر المهيري، ووفد من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، خلال حفل أقيم في مركز «ميكست MEXT» للتكنولوجيا في إسطنبول بتركيا. يذكر أن «ملاذ» تابعة لمجموعة «إيدج»، وتركز على تعزيز التجارة مع الشركات التركية التي تمتلك مقرات في دبي.
وفي إطار مذكرة التفاهم، سيصبح مركز التعلم والابتكار شريكاً حصرياً لمركز «ميكست MEXT» ضمن مجال التعلم والتطوير، حيث ستتعاون الجهتان على تصميم وتنفيذ برامج تطوير المهارات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات القطاع. وسيستفيد مركز «ميكست MEXT» من مرافق مركز التعلم والابتكار المتقدمة لمبادرات بناء الكفاءات، بينما سيستخدم مركز التعلم والابتكار مركز «ميكست MEXT» للتكنولوجيا كبوابة للسوق التركية. كما يشمل نطاق الشراكة مشاريع التحول الرقمي والتحول الصديق للبيئة، حيث سيولي مركز التعلم والابتكار الأولوية لمركز «ميكست MEXT» كمزود مفضل للاستشارات التقنية. 
وفي المقابل، سيعتبر مركز «ميكست MEXT» مركز التعلم والابتكار شريكاً أساسياً للمشاريع مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دولة الإمارات. وتماشياً مع التزامه برعاية منظومة الابتكار الديناميكية، سيشكل مركز التعلم والابتكار نقطة دخول أولى للشركات الشريكة لمركز «ميكست MEXT» التي تتطلع إلى التوسع في الدولة. يمنح «ميكست MEXT» مركز التعلم والابتكار الحق الأول في التنفيذ لأي حالات استخدام جديدة تدخل سوق الإمارات.
وقال عمر الزعابي: «تركز استراتيجية مجموعة (إيدج) العامة على دفع عجلة الابتكار وإقامة علاقات تعاونية في أهم القطاعات التي نركز عليها. لا ريب أن هذه الشراكة ستوفر زخماً كبيراً لمركز التعلم والابتكار ومركز (ميكست MEXT) في دعم الأفراد والمؤسسات لتحقيق التحول الرقمي وتطوير الكفاءات، ما يسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات الشاملة، وترسيخ مكانتها مركزاً للثورة الصناعية الرابعة».
من جهة أخرى، قال إفي إرديم: «يعد التعاون مع مجموعة (إيدج) خطوة مهمة في إطار رسالتنا الرامية إلى دفع التحول الرقمي والصديق للبيئة في المنطقة. ونهدف من خلال توحيد جهودنا إلى تمكين مختلف الصناعات في تركيا ودولة الإمارات، عبر تزويدها بأحدث المعارف والمهارات، بما يدعم التنمية المستدامة والابتكار ضمن قطاعات متعددة».

إيدج
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