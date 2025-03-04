إطلاق برنامج تدريبي لتأهيل 100 من موظفي دبي

دبي (الاتحاد)

وقّعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مذكرة تفاهم مع شركة «إس إتش إل SHL» بهدف الارتقاء بأساليب تحليل وإدارة المواهب، مما يسهم في تمكين الكفاءات الحكومية وتعزيز جاهزيتها لمواكبة المتغيرات المستقبلية. وتأتي هذه الخطوة دعماً لأهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، وترسيخاً لمكانة الإمارة كمركز عالمي للابتكار والاقتصاد المستدام.

ويستهدف التعاون أيضاً دعم الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب، وضمان توافر الكفاءات في القطاعات الاستراتيجية للدولة، بما يعزّز اقتصاد المعرفة ويعكس مكانة دولة الإمارات كوجهة مفضلة للمواهب العالمية.

وأكدت منى بوحميد، المدير التنفيذي لقطاع موارد المستقبل، أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية في تطوير الكوادر الحكومية وفق أعلى المعايير العالمية، مشيرةً إلى أن الاستثمار في تنمية الموارد البشرية يعدّ أولوية استراتيجية لحكومة دبي.

وأضافت: «يعكس هذا التعاون التزام الدائرة بتزويد موظفي الموارد البشرية بالمهارات المتقدمة لتعزيز قدرتهم على استقطاب وإدارة المواهب بكفاءة، مما يسهم في دعم رؤية دبي الطموحة للتميز الحكومي».

من جهتها، أكدت شركة «إس إتش إل SHL» التزامها كشركة رائدة عالمياً في مجال إدارة المواهب بمواصلة تقديم خبراتها في مجال تكنولوجيا تطوير وإدارة المواهب، وذلك عن طريق تقديم حلول مرنة مدعومة بـ40 سنة من الخبرة في مجالات البحث العلمي والتجارب المكثّفة ودراسات التحقق القوية. بالإضافة إلى البرامج التدريبية المتخصصة في مجال تطوير وتحليل المواهب، مرتكزةً على سجلها المتميز وإمكاناتها الرائدة لتعزيز كفاءة الكوادر الحكومية.

وقال محمد فريد، المدير التنفيذي لشركة إس إتش إل SHL في الشرق الأوسط: «إن المؤسسات التي تستثمر في موظفيها اليوم لا تستعد للغد فحسب، بل تضمن مكانتها في اقتصاد المستقبل. ونحن في إس إتش إل SHL فخورون بمساهمتنا في دعم رحلة تعزيز مهارات المستقبل، بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي؛ لبناء كفاءات مرنة ومبتكرة».

وتجسد هذه الشراكة التزام الطرفين بتقديم برامج تدريبية متقدمة لإعداد جيل جديد من محترفي الموارد البشرية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي.