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محمد بن راشد: مزرعة الشيخ زايد في الخوانيج يعرفها أهل دبي والإمارات

محمد بن راشد: مزرعة الشيخ زايد في الخوانيج يعرفها أهل دبي والإمارات
4 مارس 2025 23:48

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله» أن مزرعة الشيخ زايد في الخوانيج يعرفها أهل دبي والإمارات.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: « مزرعة الشيخ زايد في الخوانيج … يعرفها أهل دبي والإمارات» .
وأضاف سموه: «أقام الشيخ زايد في مزرعة الخوانيج 16 يوماً متتالية في مارس من العام 1971 .. حول فيها المزرعة لغرفة عمليات لمباحثات الاتحاد … عقد فيها العديد من المباحثات المكثفة مع حكام الإمارات .. مما مهد للتوقيع على اتفاقية الاتحاد والدستور في يوليو من نفس العام» .
وتابع سموه: «واليوم جمعنا أخي الشيخ محمد بن زايد مع إخواني الحكام في نفس الموقع .. وفي نفس الشهر .. وبنفس الروح الطيبة … روح الاتحاد .. وأعلن المكان موقعاً وطنياً ثالثاً بعد دار الاتحاد الذي استضاف إعلان الاتحاد وعرقوب السديرة الذي شهد النقاشات الأولى للاتحاد» .
واختتم سموه: «سيظل شعب الإمارات .. ورئيس الإمارات .. وجميع الحكام أوفياء لهذا الاتحاد .. وأوفياء للجهود المخلصة الذي بذلها الآباء المؤسسين لصناعة وطن .. وطن تحول إلى معجزة حضارية وإلى أفضل مكان للعيش في العالم» .

 

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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