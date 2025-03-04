محمد بن راشد: تكريم رئيس الدولة لجهودنا في خدمة كتاب الله تقدير أعتز به

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، أن تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لجهوده في خدمة كتاب الله ضمن جائزة الإمارات الدولية للقرآن الكريم، محل تقدير واعتزاز.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «تكريم أخي الشيخ محمد بن زايد حفظه الله لجهودنا في خدمة كتاب الله ضمن جائزة الإمارات الدولية للقرآن الكريم هو تقدير أعتز به، ومسؤولية نواصل حملها».

وأضاف سموه: «خدمة كتاب الله شرف.. ورفعة.. وخير وهدى.. ومنهج ثابت في حياتنا وفي بلادنا.. من مؤسسيها طيب الله ثراهم وحتى اليوم».

واختتم سموه: « وأقول لأخي محمد بن زايد.. أضاء الله قلبك ونوّر الله دربك وحفظ بلدك وشعبك بخدمة كتاب الله عز وجل».