الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، وهي 12.6 درجة مئوية على جبل مبرح (رأس الخيمة) الساعة 04:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

#أقل_درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 12.6 درجة مئوية على جبل مبرح (رأس الخيمة) الساعة 04:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest temperature recorded over the country today morning was 12.6°C in Mebreh Mountain (Ras Al Khaimah) at 04:45 UAE Local time. pic.twitter.com/NQT0o8Dp2k — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) March 5, 2025