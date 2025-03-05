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الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
5 مارس 2025 10:01

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، وهي 12.6 درجة مئوية على جبل مبرح (رأس الخيمة) الساعة 04:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

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تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الإمارات

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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