الصجعة تحتضن 2000 صائم يومياً كأكبر موقع إفطار للشارقة الخيرية

تواصل جمعية الشارقة الخيرية يومياً ضمن مشروع "إفطار صائم" توزيع 33 ألف وجبة إفطار صائم في 136 موقعًا داخل إمارة الشارقة خلال شهر رمضان المبارك من أصل مليون وجبة تستهدفها على مدار أيام شهر رمضان المبارك.

ويعد المشروع من أبرز المبادرات التي تنفذها الجمعية في الشهر الكريم بهدف تعزيز التكافل الاجتماعي والحرص على ضمان تقديم الوجبات بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان رضا المستفيدين.

ومن بين أبرز المواقع التي يشملها المشروع مسجد في منطقة الصجعة الصناعية يتسع لاستقبال أكثر من 2000 صائم يوميًا من العمال من مختلف الجنسيات حيث يجسد هذا الموقع فعلاً من أفعال الخير التي توفرها الجمعية لتساهم في تخفيف عناء الصيام على هؤلاء العاملين.

ويتم توزيع الوجبات في موقع الصجعة بطريقة منظمة للغاية حيث يتم تجهيز الوجبات بعناية فائقة لتكون متكاملة غذائيًا وصحية مع الالتزام التام بمعايير السلامة الغذائية ويحرص القائمون على الموقع على تقديم الطعام في جو من الاحترام والمودة لضمان أن يكون الإفطار لحظة راحة وسكينة لجميع المستفيدين.

وقال علي محمد الراشدي رئيس قطاع المشاريع الخارجية والمساعدات في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن موقع الصجعة يعد أحد أكثر المواقع أهمية في جمعية الشارقة الخيرية وهو مثال حي على التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع ونحن فخورون بأننا قادرون على تقديم هذه الخدمة للآلاف من العمال الذين يساهمون في نهضة وتنمية هذا البلد كما يمثل نقطة التقاء بين أفراد المجتمع حيث يلتقي المتطوعون مع المحتاجين في أجواء من التآلف والترابط وقد تم تجهيز الموقع بأفضل الطرق لتوفير بيئة مريحة للجميع مع توفير أماكن للجلوس ومرافق تساعد في تسهيل عملية توزيع الطعام على أكبر عدد من الصائمين.