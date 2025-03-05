الخميس 6 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

افتتاح "سوق الأمنيات الرمضانية" لدعم الأطفال المرضى

افتتاح "سوق الأمنيات الرمضانية" لدعم الأطفال المرضى
5 مارس 2025 14:26

افتتحت مؤسسة "تحقيق أمنية" النسخة الجديدة من "سوق الأمنيات الرمضانية" الذي يستمر حتى الرابع من أبريل 2025، في مركز "مكاني الشامخة" التجاري.

و"سوق الأمنيات الرمضانية"، مبادرة خيرية تهدف إلى رسم البسمة على وجوه الأطفال الذين يعانون من أمراض خطيرة، حيث ستذهب جميع العائدات لدعم تحقيق أمنياتهم ومنحهم لحظات من الفرح والتفاؤل تُعزّز من روحهم المعنوية خلال رحلة علاجهم.ويضمّ تشكيلة واسعة من المنتجات التي تجمع بين الأصالة والحداثة وتلبّي مختلف الأذواق من مستلزمات شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر المبارك.


كما يُسهم السوق في دعم الأسر الإماراتية المنتجة وتشجيع الحرفيين الصغار، مما يعكس قيم العطاء والتكاتف المجتمعي في الشهر الكريم.وأعرب هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية"، عن بالغ امتنانه لإدارة مركز "مكاني الشامخة" على استضافتها لهذا الحدث الخيري، مؤكداً أن السوق لا يُعدّ فقط فرصة للتسوّق، بل هو مساحة تنبض بالإنسانية وتعكس جوهر العطاء في الشهر الكريم. 

أخبار ذات صلة
روسيا: ننظر بإيجابية إلى التفاوض حول السلام مع أوكرانيا
تحذيرات أميركية من «هجمات محتملة» في الصومال

وعبر عن أمله بأن يُحقّق السوق أهدافه في دعم رسالة المؤسسة وإضاءة شمعة الأمل والسعادة في قلوب الأطفال المرضى وعائلاتهم، داعيا الجميع إلى زيارته والمشاركة في هذا العمل النبيل.

من جهته قال هيثم سليمان، الرئيس التنفيذي لمكاني، إن استضافة " مكاني” لـ "سوق الأمنيات الرمضانية" هي فرصة ليكونوا جزءًا من مبادرة كريمة تهدف إلى إدخال السرور على قلوب الأطفال المرضى.

المصدر: وام
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
جندي أوكراني خلال تدريب عسكري في منطقة بشرق البلاد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا: ننظر بإيجابية إلى التفاوض حول السلام مع أوكرانيا
اليوم 02:28
عملية عسكرية ضد «داعش» في محافظة بري (من المصدر)
الأخبار العالمية
تحذيرات أميركية من «هجمات محتملة» في الصومال
اليوم 02:28
أفراد من الجيش الباكستاني (أرشيفية)
الأخبار العالمية
باكستان.. مقتل منفذي الهجوم على موقع عسكري شمال البلاد
اليوم 02:28
جاسم البديوي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مكة تستضيف اليوم اجتماعات خليجية مع مصر وسوريا والمغرب والأردن
اليوم 02:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©