تحذير من شرطة أبوظبي

حذرت شرطة أبوظبي الجمهور من الوقوع في حيل النصابين والمحتالين، وتناشدهم بعدم تتبع الروابط المشبوهة وعدم تصديق الصفحات الترويجية الوهمية وتحثهم على التوجه لأقرب مركز شرطة عند تعرضهم للاحتيال.





#فيديو | شهرنا طاعة والتزام (5)#شرطة_أبوظبي تحذر الجمهور من الوقوع في حيل النصابين والمحتالين وتناشدهم بعدم تتبع الروابط المشبوهة وعدم تصديق الصفحات الترويجية الوهمية وتحثهم على التوجه لأقرب مركز شرطة عند تعرضهم (cont) https://t.co/ufudZ8gn8O pic.twitter.com/H9PjKnxZsR — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) March 5, 2025