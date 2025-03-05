«سوق الأمنيات الرمضانية».. تجارة رابحة

أبوظبي (وام)

«سوق الأمنيات الرمضانية»، مبادرة خيرية افتتحتها مؤسسة «تحقيق أمنية»، في مركز «مكاني الشامخة» التجاري، وتستمر حتى الرابع من أبريل المقبل، وتهدف إلى رسم البسمة على وجوه الأطفال الذين يعانون أمراضاً خطيرة، حيث تذهب العائدات لدعم أمنيات الأطفال المرضى، ومنحهم لحظات من الفرح والتفاؤل، كما يُسهم السوق في دعم الأسر الإماراتية المنتجة، وتشجيع الحرفيين الصغار، ما يعكس قيم العطاء والتكاتف المجتمعي في الشهر الكريم. وأكد هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، أن السوق مساحة تنبض بالإنسانية، وتعكس جوهر العطاء في الشهر الكريم. وعبر عن أمله بأن يُحقّق أهدافه في دعم رسالة المؤسسة، وإضاءة شمعة الأمل والسعادة في قلوب الأطفال المرضى وعائلاتهم.