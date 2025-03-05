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«جامع الشيخ خليفة» يستقبل المصلين بأبهى حلة

«جامع الشيخ خليفة» يستقبل المصلين بأبهى حلة
6 مارس 2025 02:27

جامع الشيخ خليفة الكبير، الذي يعد تحفة معمارية في وسط مدينة العين، يستقبل المصلين والزوار خلال شهر رمضان المبارك، بأبهى حلة، حيث قامت الفرق المتخصصة بصيانة مرافق الجامع وأنظمته.
ولضمان انسيابية حركة الدخول والخروج، فتح الجامع جميع مداخله أمام المصلين، كما تم تدريب فرق العمل وحراس الأمن على خطة دخول وخروج المركبات، وحركة سير المصلين، وتعاون الجامع مع الجهات المعنية لتوفير دوريات شرطة لتأمين المسارات الخارجية على الشارع العام لمنع الازدحام وعرقلة حركة المرور.
كما يتم توزيع أعداد من المصاحف بمقاسات مختلفة، إضافة إلى توزيع مياه الشرب للمصلين في أنحاء الجامع، إضافة إلى توفير كراسي متحركة، كما استعد الجامع لتقديم أكثر من 10 آلاف وجبة إفطار للصائمين في رحاب الجامع على مدار الشهر الفضيل.

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